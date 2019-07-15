В Кронштадте мужчины избили до смерти собаку и выкинули в Финский залив

Мертвую собаку со связанными лапами на берегу залива нашел подросток.

Издевательства, а в итоге - убийство собаки в Кронштадте. Очевидец сообщил Piter.TV о том, что накануне (14 июля) он видел, как в Кронштадте на берегу Финского залива двое мужчин избивали собаку и даже не давали ей подняться с земли. Сегодня эта собака лежала мертвая на берегу залива.

Очевидец не смог спасти собаку, так как сам он является несовершеннолетним. Подросток не мог смотреть на эти издевательства, но и сделать в силу возраста ничего не смог, так как против него оказались бы двое мужчин. К тому же, он не думал, что собаку забьют до смерти.

Сегодня подросток гулял в этом же месте и увидел, что труп собаки прибило к берегу, у нее были связаны лапы.

На прошлой неделе мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой.

Видео: Piter.TV