В Кронштадте мужчины избили до смерти собаку и выкинули в Финский залив

Издевательства, а в итоге - убийство собаки в Кронштадте. Очевидец сообщил Piter.TV о том, что накануне (14 июля) он видел, как в Кронштадте на берегу Финского залива двое мужчин избивали собаку и даже не давали ей подняться с земли. Сегодня эта собака лежала мертвая на берегу залива.
Очевидец не смог спасти собаку, так как сам он является несовершеннолетним. Подросток не мог смотреть на эти издевательства, но и сделать в силу возраста ничего не смог, так как против него оказались бы двое мужчин. К тому же, он не думал, что собаку забьют до смерти.
Сегодня подросток гулял в этом же месте и увидел, что труп собаки прибило к берегу, у нее были связаны лапы.
На прошлой неделе мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
Что же он не позвонил в полицию, никого не позвал на помощь, бедная собака!
Саша.