Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой

Беспредел остановили местные жители.

Очевидцы сообщили об ужасной сцене в Янино. Мужчина в нетрезвом состоянии привязал собаку к мопеду и ездил на нем. Хаски в это время вынужден был бежать следом.

Собака бежала, пока были силы. Пес стер лапы до крови. Это происходило на улице Ясной около 11 дома. Местные жители преградили живодеру путь и забрали изнеможденного пса, а гонщика отправили в полицию. С транспортным средством расправились: подожгли, а затем скинули в канаву. Собаку отдали в ветеринарную клинику.

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении хозяина собаки. Его могут привлечь к уголовной ответственности. Стало известно, что им является мужчина 1983-го года рождения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро утка-попрошайка "терроризирует" пассажиров.

Фото: pixabay.com

vk.com/spb_today