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Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой
Сегодня, 15:16
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nadezhda_sib

Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой

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Беспредел остановили местные жители.

Очевидцы сообщили об ужасной сцене в Янино. Мужчина в нетрезвом состоянии привязал собаку к мопеду и ездил на нем. Хаски в это время вынужден был бежать следом.

Собака бежала, пока были силы. Пес стер лапы до крови. Это происходило на улице Ясной около 11 дома. Местные жители преградили живодеру путь и забрали изнеможденного пса, а гонщика отправили в полицию. С транспортным средством расправились: подожгли, а затем скинули в канаву. Собаку отдали в ветеринарную клинику. 

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении хозяина собаки. Его могут привлечь к уголовной ответственности. Стало известно, что им является мужчина 1983-го года рождения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро утка-попрошайка "терроризирует" пассажиров

Фото: pixabay.com

          vk.com/spb_today

Теги: живодерство, хаски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:40

Сдохни мразь

 

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Аноним
Сегодня 17:43

Молодцы! Выродки такие вообще не должны жить на свете!!! Жаль что нельзя расправляться с живодерами их же методами!

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Аноним
Сегодня 17:51

Справедливый самосуд. 

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