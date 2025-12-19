Хаски на поводке загрызла дворового кота во дворе Приморского района

Жители дома на улице Композиторов требуют наказать хозяйку собаки.

В Приморском районе Санкт-Петербурга в полицию поступило заявление с требованием привлечь к ответственности владелицу собаки, причастной к гибели дворового кота. Об этом 19 января сообщила заявительница изданию "Фонтанка".

Инцидент произошел днем 15 января во дворе дома 29 корпус 1 на улице Композиторов. По словам очевидцев, женщина выгуливала собаку породы хаски на длинном поводке. Возле одного из подъездов животному встретился серый кот, которого местные жители считали дворовым любимцем. Собака резко набросилась на кота. Хозяйка пыталась удержать питомца и оттащить его за поводок, однако остановить нападение не смогла. Коту удалось вырваться, но спустя короткое время собака вновь догнала его. В результате полученных травм животное погибло на месте.

Происшествие зафиксировала камера домофона. На записи видно, как владелица собаки предпринимает попытки вмешаться, однако контроль над ситуацией удержать не удается.

После случившегося жительница района обратилась в 58-й отдел полиции с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям хозяйки собаки.

Фото: freepik