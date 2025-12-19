Самого красивого кота в мире покажут на выставке в Москве

Он примет участие в выставке "Золотая лапа" в Гостином дворе.

Самого красивого кота в мире по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк покажут на выставке в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на владелицу кота Дарью Грузинову.

В 2025 году абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек. Он примет участие в выставке "Золотая лапа" в Гостином дворе, которая состоится в феврале нынешнего года.

По словам Грузиновой, кот сейчас отдыхает после откатанного сезона. Она подчеркнула, что большой вклад в успех питомца вложил заводчик, у которого кот родился и вырос. Также у владелицы в планах дальнейшее разведение "чемпиона".

Фото: ВКонтакте / Elena-Cattery Darlen-Fleur