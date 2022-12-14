  1. Главная
Кот-гурман хотел приготовить ужин и чуть не спалил квартиру в Петербурге
Он решил, что может взять дело в свои лапы.

Ночью в одной из квартир Санкт-Петербурга произошло возгорание пластикового аэрогриля на кухне. Как установили дознаватели, причиной инцидента стал домашний кот, который прошелся по сенсорной плите без блокировки управления.

Пламя успели оперативно потушить сами жильцы, обошлось без пострадавших. Расследование показало, что сенсорная панель плиты сработала случайным образом, когда животное прошло по ее поверхности.

"Всегда активируйте функцию блокировки панели управления, не используйте варочную поверхность в качестве столешницы, будьте внимательным к поведению питомцев"

МЧС России

Ранее Piter.TV сообщал, что стали известны подробности пожара на складе в Выборгском районе.

Фото: коллаж Piter.TV (пресс-служба ГУ МЧС РФ)

