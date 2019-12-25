В Петербурге участник СВО пообещал 1 млн рублей за пропавшего кота

Хозяин животного – 41-летний младший лейтенант Александр "Соломон" Кучеров.

В Петербурге участник СВО готов заплатить 1 млн рублей тому, кто найдет его черного кота. Космос пропал в Северной столице, пишет "КП-Петербург".

Хозяин животного – 41-летний младший лейтенант Александр "Соломон" Кучеров. По словам мужчины, коту от обязан жизнью: питомец прошел с ним много трудностей на СВО. Космос ждал хозяина в небольших лагерях с блиндажами, спрятанных в лесу.

Кот стал нашим талисманом. Ни один командир не выгонял его, даже если он лег на подушку. Его все уважали! Отличный охотник на мышей и крыс: у нас была чистота, никто припасы не грыз. И самое главное: если он внезапно дергался с места и уходил из блиндажа – значит, давал сигнал, что будет беда. Александр Кучеров, хозяин Космоса

Появился кот 6 лет назад, его родина – город Ревда в Свердловской области.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)