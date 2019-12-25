  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы отыскали в Металлострое трехлетнего мальчика, который убежал от бабушки
Сегодня, 12:39
185
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы отыскали в Металлострое трехлетнего мальчика, который убежал от бабушки

0 0

Приехавшие медики осмотрели малыша, с ним все было хорошо.

Росгвардейцы обнаружили в Металлострое трехлетнего ребенка, сбежавшего от бабушки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 26 ноября сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что возле магазина на Центральной улице найден мальчик без сопровождения родителей. Наряд вызвал экипаж скорой помощи. Приехавшие медики осмотрели малыша, с ним все было хорошо. 

После ребенка увезли в 39-й отдел полиции, где позже отдали матери. Выяснилось, что бабушка, собираясь отвести внука в детский сад, отвлеклась и потеряла его из виду. 

Ранее на Piter.TV: найден 10-летний мальчик, пропавший в поселке имени Свердлова. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: металлострой, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии