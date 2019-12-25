Росгвардейцы отыскали в Металлострое трехлетнего мальчика, который убежал от бабушки

Приехавшие медики осмотрели малыша, с ним все было хорошо.

Росгвардейцы обнаружили в Металлострое трехлетнего ребенка, сбежавшего от бабушки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 26 ноября сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что возле магазина на Центральной улице найден мальчик без сопровождения родителей. Наряд вызвал экипаж скорой помощи. Приехавшие медики осмотрели малыша, с ним все было хорошо.

После ребенка увезли в 39-й отдел полиции, где позже отдали матери. Выяснилось, что бабушка, собираясь отвести внука в детский сад, отвлеклась и потеряла его из виду.

Ранее на Piter.TV: найден 10-летний мальчик, пропавший в поселке имени Свердлова.

Фото: пресс-служба Росгвардии