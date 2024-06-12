  1. Главная
Найден 10-летний мальчик, пропавший в поселке имени Свердлова
Сегодня, 8:59
Ребенок не вернулся с уроков накануне.

В поселке имени Свердлова в Ленобласти найден пропавший 10-летний мальчик. По информации "Фонтанки", ребенок спал в парадной дома, где живет. 

Предварительно, школьника обнаружили ночью 27 ноября. Проживает он вместе с отцом. Мальчик не вернулся с уроков накануне, в учебном учреждении его отругали за рисунки на подоконнике. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы спасли заблудившегося мужчину в Выборге. Потерпевший был одет не по погоде: он бродил в мокрой куртке и резиновых тапках, имея первичные признаки обморожения. Работники вневедомственной охраны передали ленинградца медикам. 

Фото: Piter.TV 

