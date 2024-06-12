Найден 10-летний мальчик, пропавший в поселке имени Свердлова

Ребенок не вернулся с уроков накануне.

В поселке имени Свердлова в Ленобласти найден пропавший 10-летний мальчик. По информации "Фонтанки", ребенок спал в парадной дома, где живет.

Предварительно, школьника обнаружили ночью 27 ноября. Проживает он вместе с отцом. Мальчик не вернулся с уроков накануне, в учебном учреждении его отругали за рисунки на подоконнике.

Фото: Piter.TV