В поселке имени Свердлова росгвардейцы помогли двум девочкам вернуться домой

Росгвардейцы Ленинградской области нашли маленьких сестер, которые гуляли без взрослых и не могли попасть домой.
Девочек 2 и 4 лет обнаружили 14 апреля на детской площадке в поселке имени Свердлова местные жители. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. По словам одной из малышек, мама сама отпустила их на прогулку, однако дети не смогли сообщить адрес проживания и данные родителей.
Сестер отвезли в 97-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Спустя время девочек забрала мать.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
