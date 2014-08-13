В поселке имени Свердлова росгвардейцы помогли двум девочкам вернуться домой

По словам одной из малышек, мама сама отпустила их на прогулку.

Росгвардейцы Ленинградской области нашли маленьких сестер, которые гуляли без взрослых и не могли попасть домой.

Девочек 2 и 4 лет обнаружили 14 апреля на детской площадке в поселке имени Свердлова местные жители. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. По словам одной из малышек, мама сама отпустила их на прогулку, однако дети не смогли сообщить адрес проживания и данные родителей.

Сестер отвезли в 97-й отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. Спустя время девочек забрала мать.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти