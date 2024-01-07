Росгвардейцы спасли заблудившегося мужчину в Выборге

Потерпевший был одет не по погоде: он бродил в мокрой куртке и резиновых тапках, имея первичные признаки обморожения.

Сотрудники Росгвардии спасли жителя Выборга, который мог замерзнуть в лесу неподалеку от Выборгского замка. Тревогу забила супруга 24 ноября.

Накануне всем дежурным нарядам передали ориентировку с приметами пропавшего 66-летнего мужчины. Спустя почти сутки его нашли у Островной улицы в лесополосе. Потерпевший был одет не по погоде: он бродил в мокрой куртке и резиновых тапках, имея первичные признаки обморожения. Работники вневедомственной охраны передали ленинградца медикам. К нему сразу приехала жена.

Ранее мы рассказывали о том, что обнаружение тела мужчины в Выборгском заливе обернулось уголовным делом.

Фото: пресс-служба Росгвардии