Росгвардейцы спасли заблудившегося мужчину в Выборге
Сегодня, 15:27
Потерпевший был одет не по погоде: он бродил в мокрой куртке и резиновых тапках, имея первичные признаки обморожения.

Сотрудники Росгвардии спасли жителя Выборга, который мог замерзнуть в лесу неподалеку от Выборгского замка. Тревогу забила супруга 24 ноября. 

Накануне всем дежурным нарядам передали ориентировку с приметами пропавшего 66-летнего мужчины. Спустя почти сутки его нашли у Островной улицы в лесополосе. Потерпевший был одет не по погоде: он бродил в мокрой куртке и резиновых тапках, имея первичные признаки обморожения. Работники вневедомственной охраны передали ленинградца медикам. К нему сразу приехала жена. 

Ранее мы рассказывали о том, что обнаружение тела мужчины в Выборгском заливе обернулось уголовным делом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

