Обнаружение тела мужчины в Выборгском заливе обернулось уголовным делом

Потерпевший отправился с 27-летним другом на рыбалку 14 ноября, взяв надувную лодку.

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после обнаружения тела мужчины в Выборгском заливе. Труп 28-летнего местного жителя извлекли накануне рядом с поселком Подборовье.

Установлено, что 14 ноября потерпевший отправился с 27-летним другом на рыбалку, взяв надувную лодку. В тот же день оба перестали выходить на связь. Поиски второго пропавшего продолжаются.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на Волхонском шоссе при выгрузке мусора нашли тело мужчины.

Фото: пресс-служба СК РФ