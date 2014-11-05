  1. Главная
Обнаружение тела мужчины в Выборгском заливе обернулось уголовным делом
Сегодня, 10:23
Потерпевший отправился с 27-летним другом на рыбалку 14 ноября, взяв надувную лодку.

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после обнаружения тела мужчины в Выборгском заливе. Труп 28-летнего местного жителя извлекли накануне рядом с поселком Подборовье. 

Установлено, что 14 ноября потерпевший отправился с 27-летним другом на рыбалку, взяв надувную лодку. В тот же день оба перестали выходить на связь. Поиски второго пропавшего продолжаются. 

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на Волхонском шоссе при выгрузке мусора нашли тело мужчины. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

