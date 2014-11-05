Обнаружение тела мужчины в Выборгском заливе обернулось уголовным делом

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после обнаружения тела мужчины в Выборгском заливе. Труп 28-летнего местного жителя извлекли накануне рядом с поселком Подборовье.
Установлено, что 14 ноября потерпевший отправился с 27-летним другом на рыбалку, взяв надувную лодку. В тот же день оба перестали выходить на связь. Поиски второго пропавшего продолжаются.
Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
Фото: пресс-служба СК РФ
