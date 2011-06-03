На Волхонском шоссе при выгрузке мусора нашли тело мужчины

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили при выгрузке мусора на Волхонском шоссе в Петербурге.
О страшной находке правоохранителям сообщил водитель мусоровоза. По словам рабочего, он прибыл на территорию комплекса по переработке отходов, стал разгружать машину, и из кузова выпал мертвец. На вид погибшему примерно 35-40 лет, в Северную столицу мужчина приехал из Вологодской области.
Труп направили на экспертизу для установления причины смерти, пишет "Фонтанка".
