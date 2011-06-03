  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Волхонском шоссе при выгрузке мусора нашли тело мужчины
Сегодня, 9:59
186
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Волхонском шоссе при выгрузке мусора нашли тело мужчины

0 0

На вид погибшему примерно 35-40 лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили при выгрузке мусора на Волхонском шоссе в Петербурге. 

О страшной находке правоохранителям сообщил водитель мусоровоза. По словам рабочего, он прибыл на территорию комплекса по переработке отходов, стал разгружать машину, и из кузова выпал мертвец. На вид погибшему примерно 35-40 лет, в Северную столицу мужчина приехал из Вологодской области. 

Труп направили на экспертизу для установления причины смерти, пишет "Фонтанка". 

Ранее на Piter.TV: турист, который хотел удивить возлюбленную, утонул в Неве возле Дворцового моста. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: волхонское шоссе, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии