Турист, который хотел удивить возлюбленную, утонул в Неве возле Дворцового моста
Сегодня, 8:37
Тело погибшего исследуют для установления точной причины смерти.

В Петербурге возле Дворцового моста в Неве утонул турист. Мужчина хотел удивить свою девушку, пишет 78.ru. 

Трагедия произошла минувшей ночью на Университетской набережной. По информации источника, 46-летний житель Московской области приехал с возлюбленной во время отпуска. Около переправы он спустился к реке и сказал, что сейчас переплывет ее. Однако приезжий не выплыл, и женщина позвонила в 112. 

Тело погибшего исследуют для установления точной причины смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что в СНТ "Грибное" под Петербургом обнаружили тело мужчины. Спасатели Шлиссельбурга извлекли погибшего из воды и передали полицейским. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: нева, утонул человек
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

