Турист, который хотел удивить возлюбленную, утонул в Неве возле Дворцового моста

Тело погибшего исследуют для установления точной причины смерти.

В Петербурге возле Дворцового моста в Неве утонул турист. Мужчина хотел удивить свою девушку, пишет 78.ru.

Трагедия произошла минувшей ночью на Университетской набережной. По информации источника, 46-летний житель Московской области приехал с возлюбленной во время отпуска. Около переправы он спустился к реке и сказал, что сейчас переплывет ее. Однако приезжий не выплыл, и женщина позвонила в 112.

Тело погибшего исследуют для установления точной причины смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что в СНТ "Грибное" под Петербургом обнаружили тело мужчины. Спасатели Шлиссельбурга извлекли погибшего из воды и передали полицейским.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)