  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В СНТ "Грибное" под Петербургом обнаружили тело мужчины
Сегодня, 14:44
55
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В СНТ "Грибное" под Петербургом обнаружили тело мужчины

0 0

Спасатели Шлиссельбурга извлекли погибшего из воды и передали полицейским.

В Кировском районе состоялись спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 28 октября. 

Сегодня днем в ведомство поступила информация о том, что в канаве в районе СНТ "Грибное" было найдено тело. Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга извлекли погибшего мужчину из воды и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что тела родителей в квартире на улице Щербакова нашел 10-летний мальчик. Рядом с ними был рассыпан белый порошок. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, тело человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии