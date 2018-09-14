В СНТ "Грибное" под Петербургом обнаружили тело мужчины

Спасатели Шлиссельбурга извлекли погибшего из воды и передали полицейским.

В Кировском районе состоялись спасательные работы, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 28 октября.

Сегодня днем в ведомство поступила информация о том, что в канаве в районе СНТ "Грибное" было найдено тело. Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга извлекли погибшего мужчину из воды и передали полицейским. Все обстоятельства трагедии устанавливают.

Фото: Piter.TV