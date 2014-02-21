  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тела родителей в квартире на Щербакова нашел 10-летний мальчик
Сегодня, 9:59
93
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Тела родителей в квартире на Щербакова нашел 10-летний мальчик

0 0

Трупы забрали в морг для установления причины смерти.

В Приморском районе Петербурга проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины. Их тела обнаружил 10-летний сын, вернувшийся с прогулки, пишет "Mash на Мойке". 

Предварительно, трагедия случилась в квартире на улице Щербакова. Рядом с родителями был рассыпан белый порошок. Мальчик позвонил в экстренные службы, и трупы забрали в морг для установления причины смерти. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

Ранее на Piter.TV: в квартире на Будапештской обнаружены тела мужчины и женщины. Возле них лежали несколько бутылок и канистра.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, улица щербакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии