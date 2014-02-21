Тела родителей в квартире на Щербакова нашел 10-летний мальчик

Трупы забрали в морг для установления причины смерти.

В Приморском районе Петербурга проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины. Их тела обнаружил 10-летний сын, вернувшийся с прогулки, пишет "Mash на Мойке".

Предварительно, трагедия случилась в квартире на улице Щербакова. Рядом с родителями был рассыпан белый порошок. Мальчик позвонил в экстренные службы, и трупы забрали в морг для установления причины смерти. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: в квартире на Будапештской обнаружены тела мужчины и женщины. Возле них лежали несколько бутылок и канистра.

Фото: Piter.TV