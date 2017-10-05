  1. Главная
В квартире на Будапештской обнаружены тела мужчины и женщины
Сегодня, 8:57
Рядом лежали несколько бутылок и канистра.

В Петербурге погибли мужчина и женщина, рядом с их телами лежали несколько бутылок и канистра. Об этом пишет 15 октября 78.ru. 

Два трупа обнаружили в квартире на Будапештской улице. Вместе с погибшими проживал еще один знакомый, он и нашел соседей. Содержимое емкостей проверят на экспертизе. Все обстоятельства трагедии устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: человеческие останки обнаружены в Полежаевском парке во время земляных работ. На место прибыла следственно-оперативная группа, кости начали исследовать. 

Фото: Piter.TV

