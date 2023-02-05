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Концерт Хаски на крыше ROOF FEST
Сегодня, 20:00
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Концерт Хаски на крыше ROOF FEST

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Рэпер Хаски 8 сентября даст большой концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге. Стартует мероприятие в 20:00.

Российский рэп-исполнитель, музыкант и поэт Хаски выступит 8 сентября на крыше ROOF FEST. Каждый его концерт – это яркий перфоманс и акт искусства. 

Когда-то Дмитрий Кузнецов показал на сценах клубов Москвы и Петербурга всю российскую "мрачность" – и тогда они взорвались овациями. В 2011 году артист представил свой первый клип на песню "Седьмое октября", а в 2017 году выстрелил с альбомом "Любимые песни (воображаемых) людей". 

Хаски создал великий рефрен про нежелание быть красивым и богатым, снимал клипы среди панелей и бесконечных степей. Его творчество восхищает и искушенных ценителей хип-хопа, и тех, кто не любит рэп. 

Сейчас в музыкальной копилке рэпера более 20 синглов, три полноформатных и четыре мини-альбома, а также видеоработы на песни "Сказки", "Никогда-нибудь", "Иуда", "Панелька", "Бесконечный магазин", "Невидимка", "Реванш" и другие. Билеты на его концерт доступны по ссылке

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: roof fest, хаски
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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