Концерт Хаски на крыше ROOF FEST

Рэпер Хаски 8 сентября даст большой концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге. Стартует мероприятие в 20:00.

Российский рэп-исполнитель, музыкант и поэт Хаски выступит 8 сентября на крыше ROOF FEST. Каждый его концерт – это яркий перфоманс и акт искусства.

Когда-то Дмитрий Кузнецов показал на сценах клубов Москвы и Петербурга всю российскую "мрачность" – и тогда они взорвались овациями. В 2011 году артист представил свой первый клип на песню "Седьмое октября", а в 2017 году выстрелил с альбомом "Любимые песни (воображаемых) людей".

Хаски создал великий рефрен про нежелание быть красивым и богатым, снимал клипы среди панелей и бесконечных степей. Его творчество восхищает и искушенных ценителей хип-хопа, и тех, кто не любит рэп.

Сейчас в музыкальной копилке рэпера более 20 синглов, три полноформатных и четыре мини-альбома, а также видеоработы на песни "Сказки", "Никогда-нибудь", "Иуда", "Панелька", "Бесконечный магазин", "Невидимка", "Реванш" и другие. Билеты на его концерт доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия