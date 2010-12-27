В петербургском метро утка-попрошайка "терроризирует" пассажиров 

Горожане осуждают хозяйку птицы, которая с помощью питомца зарабатывает.

В четверг, 11 июля, петербуржцы пожаловались на утку-попрашайку в метрополитене. Кадры с птицей опубликовано в соцсетях.

Как отмечают очевидцы, птица привязана за лапку к хозяйке. Горожане осуждают хозяйку птицы, которая с помощью питомца зарабатывает.

Что за живодер ее на привязь посадил?его самого на привязь отмечают горожане

Заметим, что уточка не в первый раз появляется в метрополитене. В основном петербуржца нравится пернатая. Однако, ранее горожане заявили, что птица гадит в метро на идения и на пол, что доставляет эстетический дискомфорт.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры смогли улететь во Францию резервным бортом.

Фото:дтп и чп петербург/вк