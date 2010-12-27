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Пассажиры смогли улететь во Францию резервным бортом
Сегодня, 15:58
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nadezhda_sib

Пассажиры смогли улететь во Францию резервным бортом

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Первый рейс вернулся из-за технической неисправности.

Самолёт авиакомпании "Россия" развернулся на половине пути и вернулся в точку отправления. Он следовал по маршруту Санкт-Петербург - Париж. Об этом стало известно благодаря сервису Flightradar24. 

Пассажиры вылетели из "Пулково" в 09:10 11-го июля. Самолет долетел до территории Швеции в Балтийском море и сделал разворот. Авиакомпания объяснила это технической неисправностью. 

После осмотра воздушного судна авиакомпания решила вместо него отправить резервный самолет. После этого борт вылетел около 14 часов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кронштадт для участия в ВМФ прибыла подлодка "Владикавказ"

Фото: pixabay.com 

 

Теги: аэропорт, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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