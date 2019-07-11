В Кронштадт для участия в ВМФ прибыла подлодка "Владикавказ"

Также в Кронштадт уже прибыли 3 противодиверсионных катера и 4 судна обеспечения.

Дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877 прибыла в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. Парад состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Во время перехода с Северного флота на Балтику экипаж подлодки отработал ряд учений спасательной направленности и по борьбе за живучесть корабля.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 877 являются одними из малошумных. Корпус сделан в "дирижабельной" форме с удлинением. Это позволяет улучшить обтекаемость к лодки.

В Кронштадт уже прибыли 3 противодиверсионных катера и 4 судна обеспечения.

Днем ранее в Кронштадте пришвартовалась кругосветная экспедиция из Эстонии.

Видео: YouTube/ Минобороны