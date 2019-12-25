В центре Петербурга за полгода закрылось на 18 ресторанов больше, чем открылось

Ресторанный бизнес Петербурга столкнулся с сокращением числа заведений.

В центральных районах Петербурга за первые 6 месяцев 2026 года прекратили работу 98 кафе и ресторанов. За тот же период появилось 80 новых заведений. Такие данные аналитиков консалтингового агентства NF Group.

Годом ранее ситуация на рынке была иной: за аналогичный период открылись 130 заведений общепита, а закрылись около 110. По оценкам экспертов, в дальнейшем общее количество ресторанов и кафе в Петербурге может сократиться еще на 2–3 %.

Аналитики отмечают, что примерно каждое двадцатое заведение находится в зоне риска. При этом речь идет не столько об исчезновении бизнеса, сколько о перераспределении рынка. Из-за высокой стоимости аренды рестораны и кафе переезжают из центра в спальные районы, пригороды и города Ленинградской области. В этих локациях, напротив, фиксируют увеличение числа регистраций.

Ранее мы сообщили о том, что Сытный рынок уходит на реновацию.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)