Путин назначил семь новых судей в судах Петербурга и Ленинградской области

Четыре судьи получили назначения в Петербурге, еще трое — в Ленобласти.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении семи новых судей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Четыре назначения коснулись судов Петербурга. Председателем Октябрьского районного суда стала Анастасия Зубкова. Елена Пронина получила должность заместителя председателя Василеостровского районного суда. Александру Гусарову назначили судьей Санкт-Петербургского городского суда, а Светлану Александрову — судьей Куйбышевского районного суда.

В Ленинградской области новые назначения получили три специалиста. Юлия Сивякова стала заместителем председателя Сланцевского городского суда. Анну Калинину назначили судьей Волховского городского суда, а Олесю Романченко — судьей Всеволожского городского суда.

Ранее, 9 апреля, Путин назначил шесть новых судей в судах Петербурга. Елена Березовская возглавила Кировский районный суд, еще пять специалистов получили должности в Выборгском, Колпинском, Московском и Октябрьском районных судах. Кроме того, судьями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали Сергей Алексеев и Елена Перминова.

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Фото: Piter.TV