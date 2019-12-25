Петербургские МФЦ третий год подряд признали лучшей крупной сетью в России

МФЦ Петербурга вновь заняли первое место во всероссийском конкурсе.

Сеть многофункциональных центров Петербурга третий год подряд признали лучшей среди крупных МФЦ России. Итоги всероссийского конкурса "Лучший Многофункциональный центр России" за 2025 год подвело Министерство экономического развития РФ.

Губернатор Александр Беглов связал победу с постоянным обновлением сервисов и стремлением учитывать потребности жителей. По его словам, главная задача центров госуслуг — обеспечить петербуржцам быстрый и удобный доступ к необходимой помощи.

В 2026 году в городских МФЦ начали работать цифровые консультанты. Проект реализуют в рамках концепции повышения цифровой грамотности, утвержденной правительством России 7 сентября 2026 года.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv