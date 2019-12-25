В Петербурге разделили трех ахалтекинских лошадей после спора их владелиц

Суд поделил элитных жеребят и отказался решать, как их называть.

В Петербурге завершился судебный спор двух совладелиц трех ахалтекинских лошадей. Женщины не смогли договориться о распределении животных и их официальных кличках. Разбирательство касалось жеребят 2023 года рождения: Ирбиса, Сармата и Дарьи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Валентина Тонковская обратилась в суд с требованием признать за ней право собственности на всех трех животных и обязать бывшую партнершу согласовать их клички для внесения в Государственную племенную книгу ВНИИ коневодства. Амина Любицкая подала встречный иск. Она указала, что с сентября 2023 года самостоятельно содержит лошадей, и потребовала разделить совместное имущество.

Суд установил, что жеребята родились от кобыл, которые принадлежали женщинам в равных долях. Поскольку письменного соглашения о распределении приплода между владелицами не было, животные также были признаны их общей долевой собственностью.

Для определения стоимости лошадей назначили экспертизу. Ирбиса и Сармата оценили в 495 тысяч рублей каждого, а кобылу Дарью — в 348 750 рублей. Общая стоимость животных составила 1 млн 338 тысяч 750 рублей, доля каждой из совладелиц — 669 375 рублей.

По решению суда жеребец Ирбис перешел Валентине Тонковской, а Сармат и Дарья — Амине Любицкой. Поскольку стоимость полученных животных оказалась неравной, Любицкую обязали выплатить бывшей партнерше 174 375 рублей.

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Фото: Piter.TV