В Петербурге с 17 ноября ограничат проведение публичных мероприятий

В Петербурге определили условия и площадки для проведения публичных мероприятий.

В Петербурге с 17 ноября 2026 года планируют запретить проведение публичных мероприятий и посещение таких событий за пределами специально оборудованных площадок. Соответствующий проект постановления губернатора опубликовали на сайте Смольного 2 ноября.

Как следует из документа, ограничение вводят для усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Запрет не будет распространяться на мероприятия, согласованные с Главным управлением МВД по Петербургу и Ленинградской области и региональным управлением Росгвардии.

Для проведения публичных событий разрешат использовать специально оборудованные площадки, которые должны обеспечивать защиту организаторов и участников от террористических угроз и других противоправных действий. Также такие места обязаны соответствовать санитарным требованиям.

На одной площадке разрешат проводить не более одного мероприятия в день. Число посетителей не должно превышать 500 человек. В обязательный перечень оборудования войдут сцена или подиум, освещение, подключение к электросети и не менее 4 туалетов на 500 гостей.

Кроме того, площадки должны иметь автономные источники питания, ограждения и камеры видеонаблюдения. Для досмотра посетителей потребуется установить от 3 до 12 металлодетекторов, оборудованных досмотровыми столами и урнами.

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Фото: Piter.tv