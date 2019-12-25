Более 107 тонн опасного мусора вывезли из Петербурга за неделю

Петербургские экологи обследовали десятки участков на предмет загрязнения ртутью.

За неделю с 26 октября по 1 ноября в Петербурге собрали и направили на утилизацию более 107,3 тонны опасных отходов. За этот период городские экологические службы получили 583 обращения от жителей. Об итогах работы 2 ноября сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Экологическая аварийная служба "Экострой" совершила 26 выездов. Один из них был связан с разливом нефтепродуктов, еще 24 — с обследованием территорий, где могли находиться ртутные загрязнения.

Один из инцидентов произошел на реке Малой Сестре возле Курортного моста. Прибывшие специалисты СПб ГКУ "Пиларн" обработали загрязненный участок активной пеной и установили боновые заграждения. На остальных проверенных объектах следов нефтяного загрязнения не выявили.

За отчетную неделю на утилизацию и обезвреживание передали 691 кг люминесцентных ламп, 146 кг светодиодных ламп, 10 кг термометров и других приборов с ртутью. Также собрали 2,4 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 10 кг крупногабаритных аккумуляторов, 8,1 тонны бытовой химии и химических отходов.

Кроме того, специалисты приняли 43 кг металлической ртути и предметов, загрязненных ею, 945 кг отработанных масел и 378 кг лекарств. Самую большую часть сбора составили автомобильные покрышки — 92,4 тонны. Еще 2,3 тонны пришлось на бытовую, электронную и компьютерную технику, включая картриджи.

Ранее на Piter.TV: в деревне Большая Дивенка ликвидирована свалка объемом 10 кубометров после жалобы жителей.

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