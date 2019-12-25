Петербуржцы и жители Ленобласти массово пожаловались на сбои интернета

Более 5,8 тысячи жалоб на проблемы с интернетом поступило из двух регионов.

Вечером 2 ноября жители Петербурга и Ленинградской области столкнулись с перебоями в работе интернета. Пользователи массово сообщали об отсутствии подключения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

За последний час из Петербурга поступило 568 жалоб, а за сутки их количество превысило 4,8 тыс. В Ленинградской области за час зарегистрировали 138 сообщений о неполадках, а общее число обращений за сутки превысило 1 тыс.

Чаще всего жители обоих регионов жаловались на полное отсутствие интернет-соединения. В Петербурге на такие сообщения пришлось 82 % обращений, в Ленобласти — 100 %.

О перебоях также сообщили пользователи провайдера "СкайНет". За последний час сервис зафиксировал 869 жалоб, а за сутки — более 1,9 тыс.

Ранее мы сообщали, что из-за сбоя на "синей" ветке метро Петербурга пассажиры ждали отправления более 30 минут.

Фото: Piter.TV