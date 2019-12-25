Компании Ленобласти смогут получить награду за заботу о сотрудниках

В Ленобласти впервые выберут лучшего социально ответственного работодателя.

В Ленинградской области впервые проведут конкурс "Достояние региона — лучший социально ответственный работодатель". О его старте объявил региональный комитет по труду и занятости населения.

Организаторы рассчитывают, что конкурс поможет повысить ответственность компаний перед сотрудниками, развивать коллективно-договорное регулирование трудовых отношений и распространять успешные практики корпоративной культуры.

Участников будут оценивать в трех категориях: некоммерческие организации, коммерческие организации и корпоративные проекты социально ориентированных работодателей.

Прием заявок продлится с 26 октября по 1 декабря 2026 года включительно. Документы можно подать лично или через представителя по доверенности в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. Также предусмотрена отправка заявки по электронной почте ведомства.

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Фото: Piter.tv