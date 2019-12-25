Спас на Крови полностью освободят от строительных лесов к 1 января

Петербуржцам назвали дату, когда Спас на Крови предстанет без лесов.

Спас на Крови в Петербурге полностью освободят от строительных лесов к 1 января 2027 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Государственного музея "Исаакиевский собор" Игорь Стахеев.

По его словам, реставраторы завершают работы над распятием, обращенным к каналу Грибоедова. На этом участке конструкции пока сохраняются. При этом реставрация колокольни практически закончена, а строительные леса с нее почти полностью демонтировали.

В июне 2026 года на исторические места в соборе вернули 3 топазовых креста из горного хрусталя. Их изготовили по фотографиям Карла Буллы, сделанным в 1907 году. Тогда же установили воссозданное из итальянского мрамора каменное навершие центрального кокошника.

В музее отметили, что такие крупные исторические объекты, как Исаакиевский собор и Спас на Крови, нуждаются в регулярной реставрации и постоянном контроле технического состояния.

Ранее мы сообщили о том, что готовность реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского превысила 70%.

Фото: Piter.TV