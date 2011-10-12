Готовность реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского превысила 70%

За время проведения работ специалисты уже выполнили внушительный объем восстановительных мероприятий.

В Петербурге стартовал завершающий этап капитального ремонта фасадов объекта культурного наследия по адресу улица Маяковского, 1/96. Под этим единым адресом объединены два исторических здания, составляющих общий архитектурный ансамбль. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Фасадная часть, выходящая на Невский проспект, выполнена в стиле эклектики. Ее украшают мезонин с пилястрами и путти, а также кариатиды, отсылающие к величию древнегреческих храмов. Декоративное убранство дополняют ионики, глубокая рустовка "шубой" и изящные панно над окнами. В свою очередь, фасад со стороны улицы Маяковского решен в эстетике Ренессанса, где главными акцентами выступают эркеры.

За время проведения работ специалисты уже выполнили внушительный объем восстановительных мероприятий. Стены и декор были очищены от многослойной краски и грязи, демонтирована ветхая штукатурка, отремонтирована кирпичная кладка. Сейчас здание готовят к покраске – общая площадь обрабатываемой поверхности составляет 17,5 тысяч квадратных метров.Готовность объекта превысила 70%.

Обновление несет не только эстетическую, но и функциональную нагрузку. На лицевом фасаде установят новые двери из массива твердых пород дерева, а на дворовом – металлические конструкции с декоративными деревянными накладками.

Этот дом хранит память о выдающихся деятелях культуры: в разные годы здесь проживали танцовщик и педагог балета Николай Легат, а также филолог Федор Батюшков. Капитальный ремонт ведется в рамках масштабной программы "Невский проспект", охватывающей 87 адресов. Обновление фасадов и крыш главной магистрали является ключевым направлением приоритетного проекта "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры", входящего в стратегию "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года".

Ранее мы сообщили о том, что на Литейном проспекте продолжается реставрация легендарного дома Пеля.

Фото: Правительство Петербурга