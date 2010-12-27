В Кронштадте пришвартовалась кругосветная экспедиция из Эстонии

Старт экспедиции намечен на 11 июля.

Во вторник, 9 июля в Кронштадт прибыли участники кругосветной экспедиции "Антарктика-200". Эстонская яхта "Беллинсгаузен" пришвартовалась на стоянке форта "Константин" около 15:00. Экипаж прошел пограничный и таможенный контроль, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Экспедицию организовал эстонский морской музей в честь юбилея открытия шестого континента Первой русской антарктической экспедицией. Двести лет назад ей командовали Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

Экипажу яхты покажут город, а 11 июля моряки снова отправятся в плавание.

Ранее Piter.TV сообщал о том, из Петербурга запустили яхтенные экскурсии до фортов Кронштадта.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга