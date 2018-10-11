Из Петербурга запустили яхтенные экскурсии до фортов Кронштадта

О старте маршрутов рассказал в городском комитете по развитию туризма.

С понедельника, 3 июня, в Петербурге восстановлен исторический морской маршрут из города в Кронштадт. По 30 июня с причала на набережной Макарова у дома 34 ежедневно до исторических военных фортов будет отправляться яхта ледового класса "Баттерфляй".

В рамках ежедневных рейсов предусмотрена экскурсионно-развлекательная программа, которая посвящена созданию военно-морской базы на о-ве Котлин. Возможность осмотра с моря одну из самых укрепленных военно-морских баз мира открыта впервые.

"В день предполагается совершение двух прогулочных круизов" - отметили в комитете по развитию туризма.

Кроме того, у форта "Петр I" запущена архитектурная подсветка. После реставрации, которая должна стартовать с 2020 года, форт должен обрести новую жизнь.

Фото: Pixabay