Из Петербурга запустили яхтенные экскурсии до фортов Кронштадта

С понедельника, 3 июня, в Петербурге восстановлен исторический морской маршрут из города в Кронштадт. По 30 июня с причала на набережной Макарова у дома 34 ежедневно до исторических военных фортов будет отправляться яхта ледового класса "Баттерфляй".
В рамках ежедневных рейсов предусмотрена экскурсионно-развлекательная программа, которая посвящена созданию военно-морской базы на о-ве Котлин. Возможность осмотра с моря одну из самых укрепленных военно-морских баз мира открыта впервые.
"В день предполагается совершение двух прогулочных круизов"
- отметили в комитете по развитию туризма.
Кроме того, у форта "Петр I" запущена архитектурная подсветка. После реставрации, которая должна стартовать с 2020 года, форт должен обрести новую жизнь.
Фото: Pixabay
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