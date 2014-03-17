СК опубликовал кадры допроса хозяина хаски, разорвавших лицо ребенка в Сочи

Подозреваемый рассказал, почему вовремя не покормил собак.

Хозяин двух собак породы хаски, напавших на ребёнка в Сочи, около десяти дней не приезжал их кормить. В результате голодные животные сделали подкоп под забором, после чего напали на мальчика. Следственный комитет по Краснодарскому краю опубликовал видеозапись с допросом подозреваемого. В Telegram-канале BAZA журналисты написали, что речь и дет о 48-летнем Романе Цыганкове. Мужчина объяснил сотрудникам надзорного ведомства, что животные содержались на его участке на привязи. Обычно владелец приезжал туда раз в несколько дней, чтобы покормить питомцев. Однако на этот раз из-за плохих погодных условий сделать этого не получилось.

В ТГ добавили, что по предварительным сведениям, Роман Цыганков является владельцем одного из хаски-кемпингов в регионе. В настоящее время в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело по статье 118 УК РФ. Речь идет о причинении тяжкого вреда по неосторожности). BAZA сообщила о том, что подозреваемому следователи предложили подписать контракт и уйти служить в зону проведения специальной военной операции. Однако на текущий момент мужчина отказался от этого решения. Сейчас местный житель находится на свободе под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: Следственный комитет России