Бастрыкину доложат о причинах травмирования 16-летнего в Шушарах

Ребенок случайно ударил старшего брата ножом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке обстоятельств травмирования 16-летнего мальчика в Шушарах, – рассказали в пресс-службе российского следкома.

Напомним, что вечером 25 февраля в квартире на Новгородском проспекте ребенок случайно пырнул старшего брата ножом. Вскоре после этого на место происшествия приехали медики и увезли 16-летнего мальчика в больницу. У него зафиксировали колото-резаное ранение брюшной полости.

В настоящее время младший брат пострадавшего помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Следственный Комитет России

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Фото: Следственный Комитет России