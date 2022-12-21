Третьеклассник ударил ножом своего старшего брата в Шушарах

В Шушарах школьник случайно ударил ножом своего старшего брата. Пострадавшему понадобилась помощь врачей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Вечером 25 февраля скорая помощь прибыла в квартиру на Новгородском проспекте. В больницу был доставлен 16-летний юноша, у него зафиксировали колото-резаное ранение брюшной полости.
Предварительно, подростка по неосторожности ударил ножом 11-летний младший брат. Сейчас мальчик помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист ударил ножом незнакомца в парадной дома на Ириновском проспекте.
Фото: Piter.TV
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