Третьеклассник ударил ножом своего старшего брата в Шушарах

Мальчик помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В Шушарах школьник случайно ударил ножом своего старшего брата. Пострадавшему понадобилась помощь врачей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 25 февраля скорая помощь прибыла в квартиру на Новгородском проспекте. В больницу был доставлен 16-летний юноша, у него зафиксировали колото-резаное ранение брюшной полости.

Предварительно, подростка по неосторожности ударил ножом 11-летний младший брат. Сейчас мальчик помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист ударил ножом незнакомца в парадной дома на Ириновском проспекте.

Фото: Piter.TV