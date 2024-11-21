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Рецидивист ударил ножом незнакомца в парадной дома на Ириновском проспекте
Сегодня, 10:43
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Рецидивист ударил ножом незнакомца в парадной дома на Ириновском проспекте

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в поножовщине в парадной дома на Ириновском проспекте.

По данным ГУ МВД России по региону, днем 23 февраля правоохранителям поступила информация о ранении мужчины. На месте происшествия обнаружили 45-летнего владельца квартиры, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшего ударил ножом в живот незнакомец. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

На Заневском проспекте в тот же день оперативно поймали 33-летнего подозреваемого, ранее судимого. Он был доставлен в отдел. 

Ранее на Piter.TV: полиция Кингисеппа задержала подозреваемого в поножовщине на стройплощадке в 2019 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ириновский проспект, причинение тяжкого вреда здоровью
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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