Рецидивист ударил ножом незнакомца в парадной дома на Ириновском проспекте

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в поножовщине в парадной дома на Ириновском проспекте.

По данным ГУ МВД России по региону, днем 23 февраля правоохранителям поступила информация о ранении мужчины. На месте происшествия обнаружили 45-летнего владельца квартиры, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшего ударил ножом в живот незнакомец. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На Заневском проспекте в тот же день оперативно поймали 33-летнего подозреваемого, ранее судимого. Он был доставлен в отдел.

Ранее на Piter.TV: полиция Кингисеппа задержала подозреваемого в поножовщине на стройплощадке в 2019 году.

Фото: Piter.TV