Полиция Кингисеппа задержала подозреваемого в поножовщине на стройплощадке в 2019 году

Потерпевшего доставили в больницу с проникающим ранением в тяжелом состоянии.

Правоохранители Кингисеппа задержали мигранта, подозреваемого в тяжком преступлении на стройплощадке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В январе 2019 года в полицию поступила информация о том, что неизвестный на строительной площадке, расположенной по улице Строителей, ранил ножом в живот одного из рабочих. Потерпевшего доставили в больницу с проникающим ранением в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленника не удалось задержать, поскольку он скрылся.

На Ладожском вокзале 24 февраля по подозрению в совершении этого преступления поймали 28-летнего уроженца Узбекистана, проживающего в Москве.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, угрожавший своей жене топором.

Фото: Piter.TV