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Перед судом предстанет петербуржец, угрожавший своей жене топором
Сегодня, 14:58
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Перед судом предстанет петербуржец, угрожавший своей жене топором

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Потерпевшая испугалась и вызвала полицейских.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), рассказали 24 февраля в надзорном ведомстве. 

В начале января у обвиняемого возник конфликт с супругой на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина взял топор и направил его лезвие в сторону головы жены. Потерпевшая испугалась и вызвала полицейских. 

Уголовное дело уже направили мировому судье судебного участка для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на Маршала Новикова пациент угрожал ножом бригаде скорой помощи. 

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура петербурга, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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