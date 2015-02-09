На Ириновском проспекте установили около 300 светильников

Ириновский проспект проходит в границах четырех жилых кварталов.

Вдоль Ириновского проспекта, от Бокситогорской улицы до улицы Коммуны, установили почти 300 светодиодных светильников. Работы проводились в два этапа, рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

На первом на участке между улицами Передовиков и Коммуны выполнена реконструкция освещения. Было смонтировано 234 светильника и 118 металлических опор. На втором этапе, от Передовиков до Бокситогорской, на существующих опорах контактной сети установили 64 светодиодных фонаря вместо натриевых.

Ириновский проспект проходит в границах четырех жилых кварталов. Первые фонари появились на объекте в 1968 году, а последняя реконструкция проводилась в 2004 году.

