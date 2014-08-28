  1. Главная
Привокзальную площадь в Колпино украсила художественная подсветка
Сегодня, 11:59
Кроме того, подсветкой оформили и памятник Ленину.

В Колпино Привокзальную площадь украсила художественная подсветка. Оборудование смонтировано на шести зданиях, расположенных на Вокзальной улице, набережной Комсомольского канала, улице Труда и Октябрьской улице, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Специалистами "Ленсвета" установлено 1,2 тыс. линейных светильников и прожекторов разной мощности. Кроме того, подсветкой оформили и памятник Ленину. По словам губернатора Александра Беглова, по инициативе местной жительницы скоро освещение появится и на пяти мостах в Колпинском районе. 

В целом с 2019 года архитектурно-художественной подсветкой в Северной столице оформлено 239 объектов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в семи кварталах Колпино установили свыше 1,5 тыс. новых светильников. 

Фото: пресс-служба Смольного

