Привокзальную площадь в Колпино украсила художественная подсветка

Кроме того, подсветкой оформили и памятник Ленину.

В Колпино Привокзальную площадь украсила художественная подсветка. Оборудование смонтировано на шести зданиях, расположенных на Вокзальной улице, набережной Комсомольского канала, улице Труда и Октябрьской улице, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Специалистами "Ленсвета" установлено 1,2 тыс. линейных светильников и прожекторов разной мощности. Кроме того, подсветкой оформили и памятник Ленину. По словам губернатора Александра Беглова, по инициативе местной жительницы скоро освещение появится и на пяти мостах в Колпинском районе.

В целом с 2019 года архитектурно-художественной подсветкой в Северной столице оформлено 239 объектов.

Ранее мы рассказывали о том, что в семи кварталах Колпино установили свыше 1,5 тыс. новых светильников.

Фото: пресс-служба Смольного