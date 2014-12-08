Сотрудники Музея городской скульптуры моют памятник Грибоедову у ТЮЗа

В Петербурге 22 апреля сотрудники Музея городской скульптуры начали мыть памятник писателю Александру Грибоедову у Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. По информации телеканала "Санкт-Петербург", высота скульптуры составляет 3 метра, постамент – почти 4 метра.

Чтобы очистить изваяние, специалистам понадобилась 30-метровая вышка. Лоск фигуре возвращают с помощью нейтрального пенного раствора.

Всего к началу летнего сезона в этом году планируют привести в порядок примерно 140 исторических объектов.

Ранее на Piter.TV: возле Смольного отмыли памятник В. И. Ленину. До уровня монумента также добирались с помощью автовышки.

