  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники Музея городской скульптуры моют памятник Грибоедову у ТЮЗа
Сегодня, 13:00
131
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Петербурге 22 апреля сотрудники Музея городской скульптуры начали мыть памятник писателю Александру Грибоедову у Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева. По информации телеканала "Санкт-Петербург", высота скульптуры составляет 3 метра, постамент – почти 4 метра. 

Чтобы очистить изваяние, специалистам понадобилась 30-метровая вышка. Лоск фигуре возвращают с помощью нейтрального пенного раствора. 

Всего к началу летнего сезона в этом году планируют привести в порядок примерно 140 исторических объектов. 

Ранее на Piter.TV: возле Смольного отмыли памятник В. И. Ленину. До уровня монумента также добирались с помощью автовышки. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: памятник, тюз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии