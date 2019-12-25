СК пообещал проверить творчество исполнителей Noize MC и Oxxxymiron

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить треки Noize MC и Оxxxymiron после жалобы группы активистов, которые утверждают, что в их творчестве содержатся отсылки к негативному отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили на портале Lenta.ru.
Кроме того, авторы обращения утверждают, что в своих песнях рэперы попытались реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность.
Бастрыкин потребовал изучить доводы недовольных творчеством и дать произошедшему правовой комментарий.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в 2022 году рэпер Oxxxymiron даст концерты в Петербурге и Москве.
Фото: Мирон Федоров / ВКонтакте
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