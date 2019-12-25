СК пообещал проверить творчество исполнителей Noize MC и Oxxxymiron

"Группа патриотов" написала обращение в ведомство. По словам активистов, музыканты пропагандируют негативное отношение к стражам порядка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить треки Noize MC и Оxxxymiron после жалобы группы активистов, которые утверждают, что в их творчестве содержатся отсылки к негативному отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили на портале Lenta.ru.

Кроме того, авторы обращения утверждают, что в своих песнях рэперы попытались реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность.

Бастрыкин потребовал изучить доводы недовольных творчеством и дать произошедшему правовой комментарий.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в 2022 году рэпер Oxxxymiron даст концерты в Петербурге и Москве.

Фото: Мирон Федоров / ВКонтакте