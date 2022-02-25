Noize MC выпустил клип "Столетняя война" на фоне событий в Донбассе

Автор рассказал об особенностях военных конфликтов.

Российский артист Noize MC выпустил песню "Столетняя война" с видеоклипом на фоне событий, происходящих на Донбассе. Видео размещено на официальном YouTube-канале музыканта. Автор уточнил, что вопреки названию, война шла на протяжении 116 лет, а не ста. По словам певца, в качестве основания для нападения на другое государства власти всегда озвучивают повод, который не совпадает с реальной причиной действий.

Любой международный вооруженный конфликт всегда неразрывно связан с чудовищным искажением фактов: потерь, замалчиванием военных преступлений, размыванием и перекладыванием ответственности. артист в комментарии для IM

Музыкант в интервью добавил, что в основе боевых действия находится ложь, спекуляция и подмена понятий. При этом министерства обороны говорят о том, что начинают войну за мир, а черное становится белым.

Певец из Индии снял клип на песню о любви в Выборге.

Фото и видео: YouTube / Noize MC

