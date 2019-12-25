Петербурженку оштрафовали на 1000 рублей за ношение полицейской формы

Выяснилось, что она приобрела форму в Интернете специально для того, чтобы произвести впечатление в школе, куда ходит её ребёнок.

Мировой судья судебного участка №21 Санкт-Петербурга признала Ирину С. виновной в административном правонарушении по ч.1 ст.17.12 КоАП РФ за незаконное ношение формы, схожей с полицейской. Об этом рассказала Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 6 июня 2024 года. Ирина, занимая должность старшего инспектора в отделе по вопросам миграции, пришла на работу в одежде, которая до степени смешения походила на форменную одежду сотрудников полиции. Она была одета в голубую рубашку с короткими рукавами и погонами майора полиции, а также в темно-синюю куртку.

На суде девушка признала свою вину. Выяснилось, что она приобрела форму в Интернете специально для того, чтобы произвести впечатление в школе, куда ходит её ребёнок. После посещения школы Ирина не переоделась и пришла в этой форме на работу.

Суд назначил Ирине штраф в размере 1 000 рублей, а также постановил конфисковать форменную одежду и атрибуты, включая погоны и символику правоохранительных органов.

Ещё одна девушка, которую заметили в полицейской форме в Пулково, также заплатит штраф.

Фото: Piter.tv