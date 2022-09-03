  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девушка, которую заметили в полицейской форме в Пулково, заплатит штраф
Сегодня, 14:42
186
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Девушка, которую заметили в полицейской форме в Пулково, заплатит штраф

0 0

Она была в платье синего цвета с поясом, знаками различия и символикой сотрудника МВД России, в пилотке.

Мировой судья судебного участка №125 Петербурга привлекла уроженку Тюмени к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ. Об этом 2 октября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Девушку заметили в полицейской форме в кафе аэропорта Пулково 28 июля. Она была в платье синего цвета с поясом, знаками различия и символикой сотрудника МВД России, в пилотке. 

Суд назначил штраф в размере 1 тыс. рублей и конфисковал у задержанной форму.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге профессора арестовали за маты при детях. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: полицейская форма, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии