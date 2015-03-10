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В Петербурге профессора арестовали за маты при детях
Сегодня, 14:46
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В Петербурге профессора арестовали за маты при детях

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Мужчина поругался с женщиной из-за спора о разделе совместно нажитого имущества.

Фрунзенский районный суд Петербурга привлек мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Горожанин выражался грубой нецензурной бранью на территории детского сада №45, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. 

Петербуржец, являясь профессором кафедры одного из вузов города, 20 сентября матерился в присутствии детей женщины. Также он пожелал потерпевшей смерти и плюнул ей в лицо. 

Мужчина вину признал частично. По его словам, он только разговаривал с петербурженкой на повышенных тонах из-за спора о разделе совместно нажитого имущества. Фигурант раскаялся в том, что события происходили при детях. 

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны три женщины, напавшие на петербурженку на улице Дыбенко. 

Фото: Piter.TV

Теги: детский сад, нецензурная брань, фрунзенский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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