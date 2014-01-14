Задержаны три женщины, напавшие на петербурженку на улице Дыбенко

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Невского района задержали трех женщин, подозреваемых в разбое. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 26 сентября в полицию поступило сообщение от 29-летней горожанки о том, что около дома 12 по улице Дыбенко на нее напали неизвестные, угрожавшие ножом и заставившие перевести на их телефон 6 тыс. рублей. На месте происшествия по подозрению в причастности к этому инциденту было задержаны три находившиеся в состоянии алкогольного опьянения женщины в возрасте от 35 до 44 лет.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемую в нападении на пенсионерку на Яхтенной улице.

Фото: Piter.TV