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Задержаны три женщины, напавшие на петербурженку на улице Дыбенко
Сегодня, 9:09
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Задержаны три женщины, напавшие на петербурженку на улице Дыбенко

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В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Невского района задержали трех женщин, подозреваемых в разбое. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 26 сентября в полицию поступило сообщение от 29-летней горожанки о том, что около дома 12 по улице Дыбенко на нее напали неизвестные, угрожавшие ножом и заставившие перевести на их телефон 6 тыс. рублей. На месте происшествия по подозрению в причастности к этому инциденту было задержаны три находившиеся в состоянии алкогольного опьянения женщины в возрасте от 35 до 44 лет. 

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемую в нападении на пенсионерку на Яхтенной улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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