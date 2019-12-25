Полиция задержала подозреваемую в нападении на пенсионерку на Яхтенной улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Приморского района задержали подозреваемую в нападении на пенсионерку, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 25 сентября в полицию поступила информация о том, что около дома 9 по Яхтенной улице неизвестные избивают пожилую женщину и пытаются отобрать у нее сережки. Правоохранители по "горячим следам" задержали подозреваемых в этом преступлении – нетрезвых 41-летнюю женщину и ее 37-летнего спутника. Их привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Пострадавшая пенсионерка в своем заявлении указала, что злоумышленница три раза ударила ее тростью и кулаком и попыталась сорвать с уха сережку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на семиклассницу в лифте.

Фото: Piter.TV