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На Яхтенной водитель Kia врезался в припаркованное авто. Мужчина погиб
Сегодня, 14:27
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На Яхтенной водитель Kia врезался в припаркованное авто. Мужчина погиб

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Правоохранители констатировали смерть водителя, но не исключено, что он скончался до ДТП.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту гибели водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 14 мая возле дома 34 по Яхтенной улице 77-летний мужчина за рулем автомобиля Kia по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения и врезался в припаркованную машину. 

Правоохранители констатировали смерть водителя, но не исключено, что он скончался до ДТП. В салоне стоявшего авто никого не было. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростки на питбайке BSE EX 125 попали в аварию в Войскорово. Юноша потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали водитель и его пассажир 2011 года рождения. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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