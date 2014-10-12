На Яхтенной водитель Kia врезался в припаркованное авто. Мужчина погиб

Правоохранители констатировали смерть водителя, но не исключено, что он скончался до ДТП.

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту гибели водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 мая возле дома 34 по Яхтенной улице 77-летний мужчина за рулем автомобиля Kia по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения и врезался в припаркованную машину.

Правоохранители констатировали смерть водителя, но не исключено, что он скончался до ДТП. В салоне стоявшего авто никого не было.

Ранее мы рассказывали о том, что подростки на питбайке BSE EX 125 попали в аварию в Войскорово. Юноша потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. Пострадали водитель и его пассажир 2011 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти