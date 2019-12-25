Подростки на питбайке попали в аварию в Войскорово

После происшествия ведется расследование обстоятельств ДТП.

Вечером 13 мая, примерно в половине седьмого вечера, на дороге, ведущей к поселку Войскорово в Тосненском районе Ленинградской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 17-летний юноша, управляющий питбайком BSE EX 125, потерял контроль над транспортным средством, съехал в кювет и перевернулся.

В результате инцидента сам водитель питбайка и его пассажир, 2011 года рождения, получили увечья различной степени тяжести и были срочно доставлены в медицинское учреждение.

После происшествия ведется расследование обстоятельств ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что младенец с матерью пострадали в ДТП на набережной Макарова. Малыш находится в больнице в тяжёлом состоянии, его мама проходит лечение с диагнозом средней тяжести. Сейчас компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV